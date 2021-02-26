Karaman Valisi Işık semt pazarında incelemelerde bulundu
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Karaman Valisi Işık semt pazarında incelemelerde bulundu

26.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:16
Karaman Valisi Işık semt pazarında incelemelerde bulundu

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma günleri kurulan semt pazarını ziyaret ederek denetim ve incelemelerde bulundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma günleri kurulan semt pazarını ziyaret ederek denetim ve incelemelerde bulundu.

Semt pazarı girişinde denetim ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Işık, daha sonra vatandaşlar ve pazar esnafıyla bir süre sohbet etti.

Vali Işık, Karaman'da son dönemde vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çekerek salgının yayılımının önüne geçilebilmesi için özellikle maske kullanımı, fiziki mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesinin yanı sıra kalabalık ortamlardan uzak durulmasının önem arz ettiğini söyledi.

Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesinin salgın ile mücadelenin kazanılmasında ve toplumdan tamamen izole edilmesinde önemli bir yer teşkil ettiğini ifade eden Işık, "Bu zorlu sürecin atlatılabilmesi için halkımızın katkı ve destekleriyle birlikte topyekün mücadele verilmesi gerekiyor. Sosyal ve gündelik hayatımızın normal seyrine dönebilmesinin yolu, verilen mücadelede alınan tedbirlere titizlikle riayet edilmesi ile mümkün olabilecektir. Bunun için mutlaka kurallara uyalım." değerlendirmesinde bulundu.

Işık, denetim ve incelemelerinin ardından pazar esnafına "bereketli bol kazançlar" temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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