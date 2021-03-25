Karaman Valisi Işık, Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, engelli çocuklara yönelik eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret ederek okul öğrencileriyle bir araya geldi.

Vali Işık, ziyarette eğitim öğretim faaliyetlerinin devam ettiği sınıflarda incelemelerde bulunarak öğrencilerin derslerine katıldı.

Veliler ile de bir süre sohbet eden ve okulun iş uygulama bölümlerini de inceleyen Işık, okul müdürü Barbaros Orman'dan çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin