Karaman Valisi Işık öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu - Haberler
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Karaman Valisi Işık öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Karaman Valisi Işık öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Hatuniye Kız Öğrenci Yurdu ve Piri Reis Erkek Öğrenci yurtlarını ziyaret ederek yurtların çalışma odası, yemekhane ve salon gibi farklı bölümlerinde incelemelerde bulunan Vali Işık, yurtta kalacak öğrenci sayısı ve kurum tarafından öğrencilere yönelik verilecek hizmetler hakkında İl Müdürü Ali Osman Bebek'ten bilgiler aldı.

Yurt binası önünde çocuklarını bekleyen aileler ve öğrencilerle sohbet eden Vali Işık, imkanlar nispetinde üniversitede eğitim gören öğrencileri kalacakları yurtlara yerleştirmeye başladıklarını belirtti.

Işık, farklı illerden gelerek çocuklarını yurtlara teslim eden ailelere müsterih olmalarını, eğitim hayatlarını sürdürmek için Karaman'a gelen öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının ilgili kurum tarafından karşılanacağını aktardı.

Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimin başladığı 2021-2022 yılı eğitim-öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulunan Işık, üniversitelerin yüzyüze eğitim verecek olması nedeniyle yurt sorunu yaşayabilecek öğrencilerin hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğini, konuyla ilgili gerekli çalışmaların ilgili kurum tarafından büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Karaman Valisi Işık öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu - Haberler
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