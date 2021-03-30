Karaman Valisi Işık: Maviye doğru yolculuğa çıkacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman Valisi Işık: Maviye doğru yolculuğa çıkacağız

Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN - Haberler | Güncel
Karaman Valisi Işık: Maviye doğru yolculuğa çıkacağız

KARAMAN'ın Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan vaka oranı haritasına göre kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli iller' arasına girmesinin ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık, "Halkımızla birlikte en kısa sürede yeniden, inşallah, maviye doğru bir yolculuğa hep birlikte çıkacağız" dedi.

İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il
İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il
Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü
Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü

KARAMAN'ın Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan vaka oranı haritasına göre kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli iller' arasına girmesinin ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık, "Halkımızla birlikte en kısa sürede yeniden, inşallah, maviye doğru bir yolculuğa hep birlikte çıkacağız" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen yazıyla başlatılan 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulamasına katılan Vali Mehmet Alpaslan Işık, öğrencilerle birlikte şeritleri kırmızı renge boyadı. 2019 yılında "Trafikte öncelik yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı'nca kampanya başlatıldığını hatırlatan Işık, "Bu yıl da 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' kampanyasıyla bu farkındalık devam ettiriliyor. Bu kapsamda ilimizde hem jandarma hem de emniyet bölgesinde 245 tane güvenlik görevlimiz yaya geçitlerinde kontrollerini yapmaktalar. Bu şekilde farkındalık yaratılarak kırmızı çizgimiz yaya önceliği sloganı tüm Türkiye'de yayılmaya çalışıyorlar" dedi. 

'MAVİYE DOĞRU BİR YOLCULUĞA HEP BİRLİKTE ÇIKACAĞIZ'

Vali Işık, kentin, Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan vaka oranı haritasına göre turuncu kategorideki 'yüksek riskli' illerden kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' illere geçmesiyle ilgili konuştu. Işık, "Bunu tek bir faktörler açıklamak mümkün değil. Çok çeşitli nedenleri var. Ben halkımızın duyarlılığının devam ettiğine inanıyorum. Sadece halkımıza bunu yüklemek çok yanlış olur. Biz yine denetimlerimize devam edeceğiz. Halkımızla birlikte en kısa süre yeniden inşallah maviye doğru bir yolculuğa hep birlikte çıkacağız" dedi.

?


Karaman Valisi Işık: Maviye doğru yolculuğa çıkacağız
Karaman Valisi Işık: Maviye doğru yolculuğa çıkacağız
Karaman Valisi Işık: Maviye doğru yolculuğa çıkacağız
Karaman Valisi Işık: Maviye doğru yolculuğa çıkacağız
Karaman Valisi Işık: Maviye doğru yolculuğa çıkacağız
Karaman Valisi Işık: Maviye doğru yolculuğa çıkacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Demet Akalın Aleyna Tilki Murat Dalkılıç
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Caner Erkin Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaman Valisi Işık: Maviye doğru yolculuğa çıkacağız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 15:18:19. #1.14#
title