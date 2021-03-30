Karaman Valisi Işık: Maviye doğru yolculuğa çıkacağız

KARAMAN'ın Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan vaka oranı haritasına göre kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli iller' arasına girmesinin ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık, "Halkımızla birlikte en kısa sürede yeniden, inşallah, maviye doğru bir yolculuğa hep birlikte çıkacağız" dedi.

KARAMAN'ın Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan vaka oranı haritasına göre kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli iller' arasına girmesinin ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık, "Halkımızla birlikte en kısa sürede yeniden, inşallah, maviye doğru bir yolculuğa hep birlikte çıkacağız" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen yazıyla başlatılan 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulamasına katılan Vali Mehmet Alpaslan Işık, öğrencilerle birlikte şeritleri kırmızı renge boyadı. 2019 yılında "Trafikte öncelik yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı'nca kampanya başlatıldığını hatırlatan Işık, "Bu yıl da 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' kampanyasıyla bu farkındalık devam ettiriliyor. Bu kapsamda ilimizde hem jandarma hem de emniyet bölgesinde 245 tane güvenlik görevlimiz yaya geçitlerinde kontrollerini yapmaktalar. Bu şekilde farkındalık yaratılarak kırmızı çizgimiz yaya önceliği sloganı tüm Türkiye'de yayılmaya çalışıyorlar" dedi.

'MAVİYE DOĞRU BİR YOLCULUĞA HEP BİRLİKTE ÇIKACAĞIZ'

Vali Işık, kentin, Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan vaka oranı haritasına göre turuncu kategorideki 'yüksek riskli' illerden kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' illere geçmesiyle ilgili konuştu. Işık, "Bunu tek bir faktörler açıklamak mümkün değil. Çok çeşitli nedenleri var. Ben halkımızın duyarlılığının devam ettiğine inanıyorum. Sadece halkımıza bunu yüklemek çok yanlış olur. Biz yine denetimlerimize devam edeceğiz. Halkımızla birlikte en kısa süre yeniden inşallah maviye doğru bir yolculuğa hep birlikte çıkacağız" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN