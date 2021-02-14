Karaman Valisi Işık kontrol noktalarını denetledi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 15 Temmuz Aktekke Meydanında bulunan Kızılay Kan Alma Aracını ve sokağa çıkma yasağının denetlendiği kontrol noktalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 15 Temmuz Aktekke Meydanında bulunan Kızılay Kan Alma Aracını ve sokağa çıkma yasağının denetlendiği kontrol noktalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlk olarak 15 Temmuz Aktekke meydanında konuşlanan ve kan vermek isteyen vatandaşların randevu yoluyla randevu saatinde sokağa çıkma yasağından muaf olarak kan verebildikleri Kızılay Kan Alma Aracını ziyaret eden Vali Işık, Kızılay çalışanlarından bilgiler alarak bir süre sohbet ettiği kan veren vatandaşları duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

Vali Işık daha sonra kentin farklı semtlerinde yer alan kavşaklarda denetimlerini sürdüren ekipleri ziyaret etti.

Çalışanlardan sokağa çıkma yasağına vatandaşlarımız tarafından uyulup uyulmadığına yönelik bilgiler alan Vali Işık, denetimleri bir süre yerinde takip ederek personellere kolaylıklar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin