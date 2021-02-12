Karaman Valisi Işık, KMÜ Rektörü Ak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Işık, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile KMÜ Rektörlüğüne atanan Ak'a hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi.

Rektör Ak ise Vali Işık'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, devraldıkları bayrağı layıkıyla taşımak için KMÜ ve Karaman adına ekip olarak durmaksızın çalışacaklarını ifade etti.

Ziyaret, Vali Işık ve Rektör Ak'ın bir süre sohbet etmesinin ardından iyi dilek temennileri ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin