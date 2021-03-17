Karaman Valisi Işık, Kızılyaka köyünü ziyaret etti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, merkeze bağlı Kızılyaka köyünü ziyaret ederek, bir dizi incelemelerde bulundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, merkeze bağlı Kızılyaka köyünü ziyaret ederek, bir dizi incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerine ilk olarak Kızılyaka İlkokulu ile başlayan Vali Işık, okul öğrencileri tarafından çiçekle karşılandı.

Daha sonra beraberindeki heyet ile okul bünyesinde bulunan ana sınıfı ve birinci sınıfı ziyaret eden Vali Işık, öğrencilere koronavirüs salgını hakkında ve geleceğe dair ne olmak istediklerine yönelik sorular sorarak bir süre sohbet etti.

Öğrencilerden "Bağlı Kal Ama Bağımlı Olma" sloganıyla teknoloji ve ekran bağımlılığından kendilerini korumalarını isteyen Vali Işık, Yeşilay hakkında bilgilendirmede bulunduktan sonra beraberindekilerle birlikte öğrencilere Türkiye Yeşilay Derneği Karaman Şubesi tarafından hazırlanan hediyeleri verdi.

Okul idarecileri, öğretmenleri, okul aile birliği başkanı ve köy muhtarı ile öğretmenler odasında bir araya gelen Vali Işık, taşımalı eğitim olarak civar köylerden de öğrencilerin öğrenim gördüğü okul hakkında bilgiler aldığı ve bir süre sohbet ettiği öğretmenlerin sorun ve taleplerini dinledi.

Okul ziyaretinin ardından köy meydanındaki vatandaşlar ile birlikte olan Vali Işık, salgınla ilgili alınan tedbirlere riayet edilmesiyle ilgili vatandaşlara bilgiler vererek, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaşların kendi imkanlarıyla yaptıkları voleybol sahası için zemin ve çevre düzenlemesiyle ilgili destek talepleri üzerine sahayı yerinde inceleyen Vali Işık, köyün gençleri ve beraberindeki heyetle voleybol maçı yaptı.

Ziyaret ve incelemelerine Kızılyaka Aile Sağlığı Merkeziyle devam eden Işık, Aile Hekimi Dr. Zeynep İlay Filik'ten hasta sayısı, salgın nedeniyle yapılan aşı uygulamaları hakkında bilgiler alarak sağlık merkezinin hastalara hizmet veren bölümlerini inceledi.

Ziyarete İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Sağlık Müdürü Dr. Adanan Kurşun, Yeşilay Derneği Karaman Şube Başkanı İhsan Duru ve köy muhtarı Halil İbrahim Demir eşlik etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin