Karaman Valisi Işık, Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti
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Karaman Valisi Işık, Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti

Karaman Valisi Işık, Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kazımkarabekir ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kazımkarabekir ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kazımkarabekir İlçe Kaymakamlığı ile ziyaretlerine başlayan Vali Işık, Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık'tan ilçenin mevcut genel durumu ve sorunları hakkında bilgiler aldıktan sonra Kızılkuyu köyünde yetiştirilen mısır tarlasında incelemelerde bulundu.

Daha sonra Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'nu makamında ziyaret eden Vali Işık, ziyaretin ardından Belediyenin Mersin İli Silifke İlçesinde çıkan yangından etkilenen hayvanlar için yardımsever vatandaşlar tarafından saman ve yem desteğinin hazırlığını görmek için çalışmaları yerinde inceledi. Işık, hayırsever vatandaşlara duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Karalgazi köyünde ekilmiş olan tohumluk ayçiçeği tarlasında incelemelerde bulunan Vali Işık, ayçiçek yetiştiricisi ve tarla sahibi vatandaştan ürün hakkında bilgiler aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

Vali Işık'ın ilçe ziyaretine AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Eyüp Çayır, İl Genel Meclis Üyeleri, İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Karaman Valisi Işık, Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti
Karaman Valisi Işık, Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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