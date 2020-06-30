Karaman Valisi Işık'ın maske çağrısı yanıt buldu
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Karaman Valisi Işık'ın maske çağrısı yanıt buldu

KARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kentte Ramazan Bayramı öncesi 120 olan vaka sayısının 500'e ulaştığını belirterek vatandaşlara maske çağrısı yaptı.

Karaman Valisi Işık'ın maske çağrısı yanıt buldu
30.06.2020 07:49 | Son Güncelleme: 30.06.2020 07:53

KARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kentte Ramazan Bayramı öncesi 120 olan vaka sayısının 500'e ulaştığını belirterek vatandaşlara maske çağrısı yaptı. Vali Işık'ın çağrısı sokaklarda yanıt buldu. Maske takan sayısı artarken, maskesiz  olanlar da, 'maskeyle çalışırken nefes alamamak', 'Sıcaktan rahatsız oldum' gibi kendilerine çeşitli bahaneler buldu. 

Yaklaşık 250 bin nüfuslu Karaman'da Ramazan Bayramı öncesi az sayıda olan koronavirüs vakasında hızlı bir artış yaşandı. Vaka sayısındaki artışın ardından kentte tüm cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirildi. 

VAKA SAYISI BAYRAM SONRASI 500'E ULASTIKaraman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, geçen cuma günü koronavirüsten 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, bayramdan önce 120 olan vaka sayısının 500 ulaştığını, bunun nedenin de rehavete kapılan vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı vurgusunu yaptı. Vali Işık'ın maske ve sosyal mesafe çağrısının ardından kentte maske takan kişi sayısında artış olduğu gözlendi. Kentin en işlek bölgelerinden İsmet Paşa Caddesi'nde parke taşı döşeyen işçi Mehmet Aydın, çalışırken maske takmanın çok zor olduğunu söyledi. Aydın, "Maskeyle çalışırken nefes almakta zorlanıyoruz, o yüzden takmıyoruz. Tozlar falan yapışınca virüs kapmış gibi hissediyoruz. İşimiz gereği maske toz oluyor, pisleniyor o yüzden takmıyoruz." dedi.Maske takmayanlardan Beyza Köse ise davranışı ve söylemleriyle çekilişki yarattı. maske takmayan Köse, "Herkes maske takmalı, sadece kendisi için değil tüm insanların tehlikeye atılmaması için maske takılması gerekir. Ben sigara içtiğim için takmıyorum." diye konuştu.'KULAKLARIMIN ARKASI RAHATSIZ OLDU'  Maskesiz kameralara yakalanan gurbetçi Durmuş Semiz ise kameralardan kaçmaya çalıştı. Semiz, "Ben yerli değilim, yabancıyım. Maskemiz hazır cebimizde hemen takalım. Sıcaktan biraz rahatsız olduğum için maskemi takmadım. Kulaklarımın arkası biraz rahatsız oldu. Dükkanlara girdiğimiz zaman maskemizi takıyoruz. Bence sokaklarda maske takılması uygulaması yanlış sokaklarda zaten sosyal mesafe oluyor." dedi. Pastane işletmecisi İbrahim Gürbüz, "Önceden millet daha duyarlıydı. Dışarıya çıkmıyor temaslarına dikkat ediyordu. Artık kimse koronavirüsü önemsememeye başladı. Şu an herkes dışarıda. Maske takanlar olduğu gibi takmayanlarda var. Bu kurallara uymayanlar Karaman için sağlığımız için iyi değil. Ne olduysa Ramazan bayramında oldu. Bayramda millet iç içe girdi bundan dolayı vaka sayımız bir anda arttı" diye konuştu. MASKESİNİ BİLEĞİNE TAKTIMaskesi bileğinde takılı olan Akif Gülnar ise, "Herksin maske takması gerekiyor. Biz salgın bitmiş gibi davranıyoruz ama tam tersi bence. Son günlerde vakalar daha da arttı. Bence daha duyarlı olmamız, maskesiz dolaşmamamız, sosyal mesafeyi ayarlamamız gerekiyor" dedi.  CEZALAR CAYDIRICI OLSUNÇay bahçesinde maskesiyle oturan İbrahim Demir, maske takmayanlara uygulanan cezanın 900 lira yerine 5 bin lira olması gerektiğini söyledi. Demir, "Karaman'da son günlerde vaka sayımız çoğaldı. Bu hastalık bayramdan sonra hızla artmış. Sağlık Bakanlığının uyarılarına uymamız gerekir. Bu maskeleri takmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.  CEBİNDEN MASKESİNİ ÇIKARTIP TAKTIGazetecilerin sorusu üzerine maskesini cebinden çıkararak takan Hüseyin Duran da, cep  ve koldaki maskelerin kimseye faydası olmadığını söyledi. Duran, "Maskeler takılsa toplum sağlığı için çok iyi olur. Biz de gördüğünüz gibi hemen maskemizi taktık. Telefonda konuştuğumuz için çıkarmıştık. Kol ve cep yerine burunlara takılsa biraz nefes alması zor olur ama iyi olur." dedi.

Parkta iki kızıyla birlikte oturan Dilara Tarlacı, ülkenin bir an önce bilinçlenmesi gerektiğini söyledi. Tarlacı, "Bu virüsün daha fazla yayılmaması için önlemlerimizi almalıyız. Bu virüs bir yıldan daha fazla bir süre daha devam edebilir. Bu süreci eve kapanarak geçiremeyiz o yüzden kişisel önlemlerimizi alarak hayatımıza devam etmeliyiz. Türkiye'nin bir çok yerinde maske kuralına uyulmuyor acilen bilinçlenmemiz lazım." diye konuştu. 

 


Kaynak: DHA

Manşet

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