Karaman Valisi Işık'ın eşi, huzurevinde yaşlılarla bir araya geldi

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ın eşi Munise Işık, Dursun Fakih Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş'ın eşi Melek Taş ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya'nın eşi Zübeyde Çetinkaya'nın da eşlik ettiği ziyarette Işık huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan program, huzurevi sakinlerinin seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle devam etti.

Burada konuşan Işık, "Sizlerle böyle bir program aracılığı ile bir araya gelmekten dolayı sizler kadar bizler de çok mutluyuz. Yaşanan pandemi nedeniyle sizlerle çok fazla bir araya gelemedik. İnşallah bundan sonra daha sık bir araya geliriz. Yaşlılarımıza hürmeti emreden bir medeniyetin mensupları olarak sizlerin varlığı bizim en büyük gücümüz. Şu bir gerçek ki, gelecek nesillere örnek olmak, onlara saygı ve sevgiyi öğretmek istiyorsak, öncelikle yaşlılarımıza değer verdiğimizi onlara göstermeliyiz." dedi.

Neşeli ve anlamlı görüntülerin yaşandığı ziyarette Munise Işık, yaşlıların sadece sevgiye, saygıya, hürmete ve daima hatırlanmaya ihtiyaç duyduklarını belirterek, bu gerçek ışığında yaşlıların daima yanlarında olacaklarını vurguladı.

Munise Işık, Dursun Fakih Huzurevindeki programının ardından Sevgi Evlerini ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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