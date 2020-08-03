Karaman Valisi Işık'ın bayram ziyaretleri Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kurban Bayramı nedeniyle bir dizi bayramlaşma programına katıldı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kurban Bayramı nedeniyle bir dizi bayramlaşma programına katıldı.

Vali Işık ve eşi Munise Işık ilk önce şehit Polis Memuru Erkan Kurşun'un ailesi ile şehit Er Bekir Sami Özaslan'ın ailelerini ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Servet Türegün'ün de eşlik ettiği ziyaretlerde, ailelerle bir süre sohbet ederek bayramlarını tebrik eden Vali Işık ve eşi, aziz vatanının birliği ve bütünlüğü için canlarını veren tüm şehitleri rahmetle yad ettiler.

Işık, ziyaretlerini TOKİ bölgesindeki Yunus Emre Polis Karakolu ile Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezi ve Yeşildere Jandarma Karakolu ile sürdürdü.

Ziyaretleri, sırasında emniyet ve jandarma ekiplerinin bayramlarını tebrik eden Vali Işık, ziyaret ettiği noktalarda yürütülen çalışmalar ve denetimler hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Vali Işık'ın polis ve Jandarma karakollarına düzenlediği ziyaretlere İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin eşlik etti.

Kaynak: AA