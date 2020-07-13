Karaman Valisi Işık'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
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Karaman Valisi Işık'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Karaman Valisi Işık'ın
13.07.2020 17:43 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:11

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Işık, mesajında FETÖ terör örgütü ve onun uzantısı dahili ve harici ihanet şebekelerinin, tarih boyunca millete şanlı zaferler kazandıran kahraman ordunun içine sızdırdıkları hainler eliyle 15 Temmuz gecesi millet, devlet, istiklal, istikbal ve demokrasiyi hedef aldıklarını belirtti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletin yazdığı kahramanlık destanıyla hüsrana uğradığını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Çanakkale ve Kurutuluş Savaşı'nda bir milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek cephelere koşan imanlı ve inançlı insanları olduğunu tüm dünyaya gösteren milletimiz, 15 Temmuz gecesi tanklara, tüfeklere, helikopter ve uçaklardan atılan mermilere göğsünü siper ederek, istiklal ve istikbaline daima sahip çıkacağını ve bayrağımızı ilelebet daha da yükseklerde dalgalandıracağını bir kez daha göstermiştir. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz verilmeyecektir.Bu duygularla 15 Temmuz gecesi bu hainlere canını ortaya koyarak gösterdikleri cesaret ve kahramanlıkla dur diyen vatandaşlarımızdan ve güvenlik güçlerimizden şehadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi rahmetle kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, Karamanlı hemşehrilerime 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

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