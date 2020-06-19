Karaman Valisi Işık, göreve başladı Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'yle İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan Karaman Valiliği'ne atanan Mehmet Alpaslan Işık, göreve başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'yle İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan Karaman Valiliği'ne atanan Mehmet Alpaslan Işık, göreve başladı.

Resmi Gazete'de 10 Haziran'da yayımlanan kararname ile 41 ilin valisi değişti. Karaman Valiliği'ne ise İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık atandı. Bugün kente gelen Vali Işık, valilik binası önünde tören mangası ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Vali Işık, "Türk dilinin merkezi, Atatürk'ün ata diyarı, Hz. Mevlana'nın annesinin, kardeşlerinin ve yakınlarının bağrına girdiği bu kutsal topraklarda görev yapmanın heyecanı içindeyim. Allah'tan beni mahcup etmemesini, utandırmamasını niyaz ediyorum. Ben 2006 ve 2012 yıllarında teftiş nedeni ile Karaman'da bulundum. Dolayısıyla Karaman'ın sosyal ve ekonomik yapısını yakından biliyorum. Bu aradaki 6 yıllık süre içerisinde de gelişimlerini de çok iyi izledim. Karaman'ın artı yönlerini bildiğimden dolayı eksi yönlerimizi de tamamlayarak inşallah Karaman'a çok faydalı görevler yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA