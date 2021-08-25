Karaman Valisi Işık, "Gençler Bizim Geleceğimizdir" projesinin katılımcılarıyla buluştu

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı'nın programı kapsamında devam eden "Gençler Bizim Geleceğimizdir" projesine katılan gençleri makamında kabul etti.