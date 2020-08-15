Karaman Valisi Işık, Ermenek'te incelemelerde bulundu Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Ermenek'te incelemelerde bulundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Ermenek'te incelemelerde bulundu.

Ermenek'te kaymakamlık ile belediyeyi ziyaret eden Işık, Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi Toplantı Salonunda muhtarlarla bir araya geldi.

Işık, burada yaptığı konuşmada, yatırımları incelemek için ilçeye geldiğini belirtti.

Karaman'da koronavirüsün çok hızlı yayıldığını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Bunun önüne geçemezsek hiç bir şey konuşamayacağız. Bu tür toplantıları dahi yapamaz hale geleceğiz. Öncelik sağlık bu konuda yapmamız gereken en önemli şey sosyal mesafe, maske ve hijyen bunları kesinlikle uygulamamız lazım. Kaymakamımız, jandarmamız, polisimiz ve sağlık çalışanlarımız ellerinden geleni yapıyor. Muhtarlara çok önemli görevler düşüyor. Yanınıza üyenizin birisini alarak sokak sokak dolaşarak uymayanlar varsa uyaracaksınız. Düğünlerde tedbirlere dikkat edeceksiniz sizlerin de katkılarıyla bir nebzede olsun bu virüsün önüne geçeceğiz."

Vali Işık daha sonra Güneyyurt ve Kazancı beldelerine ziyarette bulundu.

Kaynak: AA