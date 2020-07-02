Karaman Valisi Işık, Belediye Başkanı Kalaycı'yı ziyaret etti Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı ziyaret etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı ziyaret etti.

Kalaycı, Vali Işık'ı belediye hizmet binası girişinde karşıladı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Vali Işık, Kalaycı ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretin ardından Kalaycı, Vali Işık'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA