Karaman Valisi Işık, Belediye Başkanı Kalaycı'yı ziyaret etti
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı ziyaret etti.
02.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:18
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı ziyaret etti.
Kalaycı, Vali Işık'ı belediye hizmet binası girişinde karşıladı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Vali Işık, Kalaycı ile bir süre sohbet etti.
Ziyaretin ardından Kalaycı, Vali Işık'a çeşitli hediyeler takdim etti.
Kaynak: AA