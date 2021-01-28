Karaman Valisi Işık başarılı personele belge verdi
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Karaman Valisi Işık başarılı personele belge verdi

28.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:29
Karaman Valisi Işık başarılı personele belge verdi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılımının önlenmesinde gösterdikleri gayret ve özverili çalışmalardan bazı emniyet personellerini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılımının önlenmesinde gösterdikleri gayret ve özverili çalışmalardan bazı emniyet personellerini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Işık, program öncesinde İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve müdürlük personelini makamında kabul ederek Kovid-19 ile mücadelede il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Salgınla mücadelede özverili ve gayretli çalışmaları nedeniyle personeli tebrik eden Vali Işık, görev yaptıkları bölge ve mahallerde denetimlerini aralıksız sürdürerek salgının yayılımının önlenmesinde ve il genelinde yaşanan vaka sayısının düşmesinde emniyet personelinin çok önemli bir görev üstlendiğini aktardı.

Işık, "Halkımızın da destek ve katılımlarıyla, topyekun yürütülen bu görünmeyen düşman ile mücadele konusunda mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını aralıksız sürdüren vefakar ve fedakar emniyet personelimizi tebrik ediyor, ilimizi ve ülkemizi olumsuz etkileyen bu sinsi düşmana karşı verilen mücadelede başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Işık daha sonra personellere belgelerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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