Karaman Valisi Işık Anı Bisküvi'yi ziyaret etti
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Karaman Valisi Işık Anı Bisküvi'yi ziyaret etti

04.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:28
Karaman Valisi Işık Anı Bisküvi'yi ziyaret etti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren sanayi kuruluşlarından Anı Bisküvi Anonim Şirketini ziyaret etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren sanayi kuruluşlarından Anı Bisküvi Anonim Şirketini ziyaret etti.

Fabrikanın bisküvi ve plastik üretimi yapılan bölümlerde bir süre incelemelerde bulunan Vali Işık, üretimi yapılan ürünler hakkında bilgi aldı.

Işık Karaman ekonomisi ve istihdamına önemli bir katkı sağlayan Anı Bisküvi yetkililerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Karaman OSB Yönetim Kurulu ve Anı Bisküvi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Boynukalın'da ziyaretinden dolayı Vali Işık'a teşekkür ederek sektör hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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