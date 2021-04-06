Karaman Valisi Işık, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Işık, mesajında, Türk basınının temel kurumlarından olan AA'nın 101 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 6 Nisan 1920'de kurulduğunu belirtti.

AA'nın, Türk milletinin bağımsızlık ve istiklal mücadelesindeki haklılığını tüm dünya kamuoyuna duyurarak büyük bir görev üstlendiğini ifade eden Işık şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan, halkın doğru bilgilerle aydınlatılması konusunda hizmet kalitesinden ödün vermeyen Anadolu Ajansı, habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olmuştur. Bu vesileyle Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlar, başarılı hizmetler gerçekleştiren her kademedeki çalışanını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin