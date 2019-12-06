Karaman Valisi Fahri Meral AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Karaman Valisi Fahri Meral AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Karaman Valisi Fahri Meral, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:26
Karaman Valisi Fahri Meral AA'nın

Valisi Fahri Meral, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Meral, , yaşam ve kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.


Vali Meral, kategorisinde tarafından çekilen "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde tarafından çekilen "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın çektiği "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflara oy verdi.


AA'nın oylamaya sunduğu fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade eden Meral, şunları kaydetti:


"Anadolu Ajansımızın her yıl geleneksel olarak yaptığı fotoğraf yarışmasında biz de oyumuzu kullandık. Haber, yaşam ve spor olmak üzere 3 kategoride fotoğrafları değerlendirdik. Özellikle eser sahiplerine, Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyoruz. İnşallah başarılı bir organizasyon gerçekleşir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA
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