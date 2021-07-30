Karaman Valiliğinden Duyurulmuştur (30.07.2021)

BASIN AÇIKLAMASIKaraman İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 11. 08. 2020 tarihli ve 2 sayılı kararı gereği, Merkez İlçesi Gökçe Köyü sınırlarında bulunan Karaman Şehir Ormanı Mesire Yeri, Siyahser Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Türk Dünyası Şehir Ormanı Mesire Yeri, Ortaoba...

BASIN AÇIKLAMASI

Karaman İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 11. 08. 2020 tarihli ve 2 sayılı kararı gereği, Merkez İlçesi Gökçe Köyü sınırlarında bulunan Karaman Şehir Ormanı Mesire Yeri, Siyahser Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Türk Dünyası Şehir Ormanı Mesire Yeri, Ortaoba Köyü sınırları içerisinde bulunan Mesire yeri, Çatak köyü sınırları içerisinde bulunan Mesire yeri,

Kazımkarabekir İlçesi Gökçimen mevkisinde bulunan Muammer Fevzi Sarı mesire yeri,

Ermenek İlçesi Körkuyu Mevkiinde bulunan Şehit Pilot Hasan BAYSAL mesire yeri, Ermenek mesire yeri,

Başyayla İlçesi, Başyayla mesire yeri, Hisarönü mevkiinde bulunan Taşharman mesire yeri,

Sarıveliler İlçesi Göktepe Belediyesi sınırlarında bulunan Göktepe mesire yeri İlimiz sınırları içerisinde mangal, semaver vb. ateş yakılabilecek alanlardan olup, belirtilen alanlar haricindeki ormanlık alanlara girişler, 6831 sayılı Orman Kanununun "Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler" hükmüne ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca 31. 07. 2021 tarihinden 15. 09. 2021 tarihine kadar yasaklanmıştır.

Kolluk kuvvetleri, orman idaresinden ihaleli/tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile orman idaresi tarafından çalıştırılan kişiler, orman işletme müdürlüklerince hayvan otlatmalarına izin verilen hayvan sahipleri, ormanlık alan içerisinde bulunan taş ve maden ocakları gibi iş yerlerinin sahipleri ile buralarda çalışanlar giriş yasağı kapsamı dışında bırakılmıştır.

Ayrıca enerji nakil hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşlar, nakil hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü önlemi alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır.

Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.

Kaynak: Habermetre