KARAMAN Ürünleri virüs ve bakterilerden arındıran 'steril dolap' ürettiler
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KARAMAN Ürünleri virüs ve bakterilerden arındıran 'steril dolap' ürettiler

Ürünleri virüs ve bakterilerden arındıran 'steril dolap' ürettilerKARAMAN'daki teknoloji firması, havadaki ozon gazını yoğunlaştırarak içerisine bırakılan her türlü gıda ve ürünü virüs ve bakterilerden arındıran 'steril dolap' geliştirdi.

03.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:14

Ürünleri virüs ve bakterilerden arındıran 'steril dolap' ürettiler

KARAMAN'daki teknoloji firması, havadaki ozon gazını yoğunlaştırarak içerisine bırakılan her türlü gıda ve ürünü virüs ve bakterilerden arındıran 'steril dolap' geliştirdi. Firma yetkilisi Adem Kocatürk, yaptıkları ürünün Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde gerekli testlerden geçip, onaylandığını belirterek, "Dolap, hiçbir kimyasal ve sağlığa zararlı madde kullanmadan, havadaki ozonun ayrıştırılarak yoğunlaştırması sonucunda, ürünleri virüs ve bakterilerden arındırıyor" dedi.

Koronavirüs salgının dünyaya yayılmasının ardından teknoloji firmaları da çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Karaman'daki teknoloji ve yazılım firması, 2 aylık bir Ar-Ge çalışmasının ardından virüslere yönelik steril dolap geliştirdi. Firma yetkilisi Adem Kocatürk, havadaki ozon gazını yoğunlaştıran steril dolabın bırakılan yiyecek, giyecek ve elektronik ürünleri virüs ve bakterilerden arındırdığını belirtti. Kocatürk, şunları söyledi:

"Bu dolabımızın özelliği içerisine koyduğunuz herhangi bir ürünü maksimum 5 dakika içerisinde tamamen virüs ve bakterilerden arındırıyor. Bu dolaba ayakkabıdan, gıda ürünlerine ve elektronik eşyalara kadar bütün malzemeler koyulabiliyor. Steril dolabı hiçbir kimyasal ve sağlığa zararlı madde kullanmadan havadaki ozonun ayrıştırılarak yoğunlaştırması sonucunda ürünleri virüs ve bakterilerden arındırıyor. Bizler bu ürünü sadece sektörel kurumlarda değil evlerde de kullanabilmek üzere farklı ebatlarda tasarladık."

'TESTLERDEN BAŞARIYLA GEÇTİ'

Dolabın Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde test edilip onaylandığını ifade eden Kocatürk, "Bu ürün tamamen Türk mühendislerinin ortaya koyduğu bir çabayla ortaya çıktı. Yerli üretim olan bu ürün Rusya başta olmak üzere dünyanın neredeyse bütün ülkelerine ihraç edilecek. Bu ürünün en önemli aşamalarından bir tanesi de ürünün virüsleri ve bakterileri öldürdüğünün belgelenmesiydi. Steril dolabı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde yapılan çeşitli testlerden başarıyla geçti ve virüs ve bakterileri yüzde 99,9 yok ederek sertifika almaya hak kazandı. Ürettiğimiz teknoloji ile havada bulunan ozon miktarı yoğunlaştırılarak bakteriler ve virüsler öldürülüyor. Patenti alınan ürün ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 ve TSE sertifikalarını aldı" diye konuştu.

KARAMAN Ürünleri virüs ve bakterilerden arındıran 'steril dolap' ürettiler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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