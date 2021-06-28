Karaman Ülkü Ocakları Başkanı Başkocagil Vali Işık'ı ziyaret etti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Ülkü Ocakları İl Başkanı Yusuf Başkocagil ve Başkan Yardımcısı Fuat Özcan Kat'ı makamında kabul etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Ülkü Ocakları İl Başkanı Yusuf Başkocagil ve Başkan Yardımcısı Fuat Özcan Kat'ı makamında kabul etti.

Ziyarette Başkan Başkocagil Vali Işık'a kabullerinden dolayı teşekkür ederek, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Karaman İl Başkanlığının yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkocagil, Türk Gençliğini çağın ötesine geçen bir anlayışla donatmak, geliştirmek, ileriye taşımak amacıyla yapay zeka teknolojisi kullanılarak geliştirilen ve ülkü ocakları genel merkezi tarafından hazırlanan "Odak 2023" yazılımını, Karaman merkez ve ilçelerinde YGS, LYS ALES ve KPSS'ye hazırlanan öğrencilere, devlet okullarına ve özel eğitim kurumlarına dağıtacaklarını ifade etti.

Ziyarette konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Işık, gençlerin eğitimine yönelik atılan adımlara devlet olarak tam destek verildiğini belirterek, bu anlamlı çalışmalarından dolayı Başkocagil ve Kat'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin