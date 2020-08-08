KARAMAN TÜRKİYE'DEN ÇİN'E PEYNİR ALTI SUYU PROTEİNİ İHRACATI BAŞLADI TÜRKİYE ve Çin arasında 8 yıldır süren müzakerelerin ardından Türkiye'den Çin'e süt ürünleri ihracatı başladı.

TÜRKİYE ve Çin arasında 8 yıldır süren müzakerelerin ardından Türkiye'den Çin'e süt ürünleri ihracatı başladı. Karaman'da bir firma Türkiye'den ilk Peynir altı suyu protein konsantresi tozu (WPC-35) ihracatını gerçekleştiren firma oldu.

Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında 8 yıldır müzakere sürecinde olan süt ürünleri ihracatı geçtiğimiz Mayıs ayında iki devletin anlaşması ile sonuca bağlandı. Türkiye'den Çin'e süt ürünleri ihraç edebilecek 54 Türk firmasının dahil olduğu liste ise Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi tarafından açıklandı. Açıklanan listede yer alan Karaman'dan bir firma Çin'e yapılan ilk Peynir altı suyu protein konsantresi tozu (WPC-35) ihracatını gerçekleştirdi. Firmanın tesislerinde düşük ısı teknolojisi ile yüksek kalitede üretilen Peynir altı suyu protein konsantresi tozu geçtiğimiz günlerde konteynırlara yüklenerek Çin'e gönderilmek üzere Mersin limanına sevk edildi.

Türkiye'den Çin'e ilk Peynir altı suyu protein konsantresi tozu ihraç eden firma olduklarını söyleyen Fabrika Müdürü Murat Sarıtekin, iki ülke arasında 8 yıldır süren görüşmelerin ardından ihracatın başlamasının iki ülke ekonomisi açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Sarıtekin şöyle dedi: '2015 yılından bu yana Karaman Organize Sanayi Bölgesinde Süt ve Süt ürünleri üretimi yapmaktayız. Türkiye'de ilk defa süt proteini üretimini 2016 yılında biz gerçekleştirdik. Şu an Çin Halk Cumhuriyeti ile yaptığımız bağlantılarla ilk 50 tonluk siparişimizi aldık. 50 tonluk siparişin ilk 25 tonluk sevkiyatını bugün gerçekleştiriyoruz. Çin'e süt ve süt ürünlerinde ilk defa sevkiyat yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonrasında da bu ihracatların devamı gelir. Ülkemiz adına da yaşanan gelişmeler karşısında gurur duyuyoruz. Yaklaşık 8 senedir Çin ile ihracat yapmak için çok çabalar sarf edildi. Şu an ilk sevkiyatlar başladı hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: DHA