KARAMAN Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı
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KARAMAN Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı

Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı (2)'KÜFRETTİ' İDDİASIKaraman'da, tartıştığı postacı Onur Kızıl'ın (25) sağ kulağını ısırarak, koparan Sezai Ç. (19), Yunus Emre Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

21.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:05

Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı (2)

'KÜFRETTİ' İDDİASI

Karaman'da, tartıştığı postacı Onur Kızıl'ın (25) sağ kulağını ısırarak, koparan Sezai Ç. (19), Yunus Emre Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sezai Ç.'nin, ilk ifadesinde, Onur Kızıl'ın köpeğe tekme atıp, kendisine de küfrettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Sezai Ç., ifadesinde, "Postacı, motosikletle evin önünde durdu. Terrier cinsi yavru köpek ise motosiklete doğru koştu. Postacı da köpekten korkarak, tekme attı ve küfretti. Ben bahçede kadınların olduğunu belirterek küfretmemesi gerektiğini söyledim. Çıkan tartışmada kulağı koptu. Kopan kulağı babam, buzun içine koyarak sağlık ekiplerine teslim etti. Niyetim postacıya zarar vermek değildi. Her şey bir anda gelişti" dedi.

KARAMAN- DHA

KARAMAN Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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