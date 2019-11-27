Karaman tartıştığı baldızı bıçakladı
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Karaman tartıştığı baldızı bıçakladı

Tartıştığı baldızı bıçakladıKaraman'da tartıştığı baldızı Nuran K. (60) tarafından boynundan bıçaklanan Yonis E. (61), hastanede tedaviye alındı.

27.11.2019 10:27 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:29

Tartıştığı baldızı bıçakladı

'da tartıştığı baldızı Nuran K. (60) tarafından boynundan bıçaklanan Yonis E. (61), hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde meydana geldi. Yonis E., evinde kalan baldızı Nuran K. ile belirlenemeyen nedenle tartıştı. Nuran K. de eniştesi Yonis E.'ye bıçakla saldırıp, boynundan yaraladı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Yonis E., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuran K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Karaman tartıştığı baldızı bıçakladı
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