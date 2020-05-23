Karaman sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü
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Karaman sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

Karaman sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle tüm yurtta olduğu gibi Karaman'da da başladı.

23.05.2020 01:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 01:59

Karaman sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

KARAMAN - Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle tüm yurtta olduğu gibi Karaman'da da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında 81 ilin tamamında 4 gün geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması gece 24.00 itibariyle başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Karaman'da cadde ve sokaklar boş kalarak sessizliğe bürünürken, kentte görev yapan güvenlik güçleri devriye atarak kontroller gerçekleştirdi.

Karaman sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

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