Karaman, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü
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Karaman, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü

Boş cadde ve sokaklar Kontrol noktalarında bekçiler tarafından yapılan denetimler Sürücülerin belgelerinin kontrol edilmesi Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşa idari ceza uygulanması KARAMAN - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4...

23.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:35

Boş cadde ve sokaklar

Kontrol noktalarında bekçiler tarafından yapılan denetimler

Sürücülerin belgelerinin kontrol edilmesi

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşa idari ceza uygulanması

KARAMAN - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Karaman'da işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Karaman, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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