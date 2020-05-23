Karaman, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü Boş cadde ve sokaklar Kontrol noktalarında bekçiler tarafından yapılan denetimler Sürücülerin belgelerinin kontrol edilmesi Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşa idari ceza uygulanması KARAMAN - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4...

Boş cadde ve sokaklar Kontrol noktalarında bekçiler tarafından yapılan denetimler Sürücülerin belgelerinin kontrol edilmesi Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşa idari ceza uygulanması KARAMAN - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Karaman'da işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Kaynak: AA