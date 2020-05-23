Karaman, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü
Boş cadde ve sokaklar Kontrol noktalarında bekçiler tarafından yapılan denetimler Sürücülerin belgelerinin kontrol edilmesi Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşa idari ceza uygulanması KARAMAN - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4...
23.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:35
Boş cadde ve sokaklar
Kontrol noktalarında bekçiler tarafından yapılan denetimler
Sürücülerin belgelerinin kontrol edilmesi
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşa idari ceza uygulanması
KARAMAN - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Karaman'da işlek cadde ve sokakları boş kaldı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA