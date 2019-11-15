Karaman servis şoförünü 'ara tatil' ücreti nedeniyle vurmuş

15.11.2019 15:49 | Son Güncelleme: 15.11.2019 15:52

Servis şoförünü 'ara tatil' ücreti nedeniyle vurmuş

Karaman'da lise öğrencisi oğlunu okula taşıyan servis şoförü Nasuh Fındıklı'yı, 'ara tatil' dönemindeki ücreti almak istemesi iddiasıyla tabancayla omzundan ateş ederek yaralayan Hüseyin Konurat, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Konurat, adliye çıkışında gazetecilerin ' Neden vurudunuz sorusuna ise Fazla para aldığı için vurdum dedi. Fındıklı'nın hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 1147 Sokakta halı sahanın yanında meydana geldi. İl Özel İdarede işçi olarak çalışan Hüseyin Konurat, halı sahada bulunduğu sırada lise öğrencisi oğlunu, okula taşıyan servisin şoförü Nasuh Fındıklı ile karşılaştı. İddiaya göre Konurat ve Fındıklı arasında ara tatil dönemindeki servis ücreti nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Konurat, tabancayla Fındıklı'ya ateş ederek omzundan yaraladı. Kanlar içinde kalan Fındıklı, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fındıklı'nın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Otomobiliyle kaçan Konurat da kısa sürede polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Konurat'ın ilk ifadesinde Fındıklı'yı okulların 'ara tatil' dönemindeki ücreti almak istemesi nedeniyle kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Konurat, mahkemece tutuklandı. Konurat, adliyeden çıkartıldığı sırada gazetecilerin 'Neden vurduğunuz ' soruna Fazla para aldığı için vurdum dedi.

Kaynak: DHA