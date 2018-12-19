Karaman: "Sakatlık Vermeden Maçı Tamamlamamız Güzel"

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda sahasında Sivas Belediyespor'u 5-0 yenerek son 16 turuna yükselen Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, sakatlık vermeden oynanan oyun ve alınan sonuçtan memnun olduğunu söyledi. Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kısa bir değerlendirme yaptı. Karaman, kazanmanın güzel olduğunu belirterek, "Zor günler geçirdiğimiz bir dönemde özellikle sağlık noktası açısından ciddi eksik vermeden maçı tamamlamamız bizim için sevindirici. Oynanan oyun ve alınan sonuçtan memnunum. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İHA