Karaman Sağlık Müdürü Kurşun'dan değerlendirme toplantısı

17.10.2019 13:14

Karaman İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, 2019 yılında yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.



Kurşun, İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda, kentte sağlık alanında çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.



Karaman Devlet Hastanesi acil bölümünün yenilendiğini ifade eden Kurşun, şunları kaydetti:



"Karaman Devlet Hastanesi'nde acil bölümü kısmı yenilendi. Acil bölümünde zemininde sorunlar vardı. Acil servise 328 bin lira harcanarak o kısım yenilendi. Karaman Devlet Hastanemizde jeneratör bölümünde sıkıntılarımız vardı. Bununla ilgili revizyonu işlemleri yapıldı. Bu bölüme 369 bin lira harcanarak jeneratör onarıldı. Hastanemizin havalandırma ve iklimlendirme onarımı yapıldı. Bu kısmada 684 bin lira harcanarak pompaların değişimi yapıldı. Kış aylarının yaklaşması dolayısıyla hastanenin kalorifer kazanlarında onarımı yapıldı. Şuanda kaloriferler kışa hazır vaziyette. Asansör revizyonu yapıldı. Asansörlerimiz baştan sona tekrar ele alınacak. İhalesi yapılarak yer teslimi yapılacak ve asansörlerimiz yenilenecek."

Kaynak: AA