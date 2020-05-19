KARAMAN Rastgele ateş eden motosikletli magandalar yakalandı Rastgele ateş eden motosikletli magandalar yakalandıKARAMAN'da, av tüfeğiyle rastgele havaya ateş açan motosikletli 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Rastgele ateş eden motosikletli magandalar yakalandı

KARAMAN'da, av tüfeğiyle rastgele havaya ateş açan motosikletli 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olay, 15 Mayıs gecesi, Gazi Dükkan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 kişi, motosikletle seyir halindeyken av tüfeği ile havaya rastgele ateş açtı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar bir apartmandaki dairelere isabet etti. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek incelendi. Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları çalışma ile motosikletli magandaların Şahin A. ve Hilmi U. olduğunu belirledi. Polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA