Karaman polisinden bayram öncesi Temizlik-1 ve Temizlik-2 operasyonları
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Karaman polisinden bayram öncesi Temizlik-1 ve Temizlik-2 operasyonları

KARAMAN'da polis, silah kaçakçılığı ile uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Temizlik-1 ve Temizlik-2 adı verilen 2 ayrı operasyon düzenledi.

Karaman polisinden bayram öncesi Temizlik-1 ve Temizlik-2 operasyonları
23.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:54

KARAMAN'da polis, silah kaçakçılığı ile uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Temizlik-1 ve Temizlik-2 adı verilen 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Temizlik-1 ve Temizlik-2 adı verilen 2 operasyona imza attı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapan A.B., S.H., Y.B. ve Y.E. isimli şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından da dün gece yarısı Temizlik-1 adı verilen operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. 5 ruhsatsız tabanca ve 8 tüfek ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Temizlik-2 operasyonunu gerçekleştirdi. Y.K., T.B., C.B. ve D.A.'nın gözaltına alındığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu hap ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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