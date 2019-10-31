Karaman polisin yaralandığı silahlı çatışmada 2 kişi tutuklandı

31.10.2019 09:55

Polisin yaralandığı silahlı çatışmada 2 kişi tutuklandı

Karaman'da olaya müdahale eden 1 polis memuru ile yoldan geçen 1 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklandı. Diğer şüphelilerde serbest bırakıldı. Çatışmada yaralanan polis memuru Yücel Karadağ'ın vücuduna isabet eden 42 saçmadan 16'sının çıkarılamadığı belirtildi.

Olay, 29 Ekim günü saat 17.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Recep Atabay ve Hüseyin Akarca ile aralarında husumet bulunan Abdulselam Adıyaman arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Atabay ile Akarca, bulundukları birinci kattaki evlerinin balkonundan, Adıyaman da caddeden birbirlerine tüfekle ateş açmaya başladı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine Cinayet Büro amirliğinde görevli sivil kıyafetli polisler geldi. Polis ekipleri Adıyaman'ı, etkisiz hale getirip tüfeğini aldı. Bu sırada polislerden Yücel Karadağ, balkondan ateş eden 2 kişiye kendilerinin polis olduğunu ateş etmeyi bırakmalarını söyledi. 2 kişinin ateş etmeye devam etmesi üzerine Yücel Karadağ ile yoldan geçen Zafer Şahin, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çatışma anıda DHA kameralarına yansıdı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler Atabay, Akarca ve Adıyaman ile olaya karıştığı öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

VÜCUDUNA 42 SAÇMA SAPLANMIŞ

Olay yerinde kendisine müdahale eden sağlık görevlileri ile meslektaşlarına panik yapmamaları konusunda sık sık uyarılarda bulunan polis memuru Yücel Karadağ'ın vücuduna 42 saçma saplandığı belirlendi. Tedavisi devam eden Yücel Karadağ'ın, vücuduna isabet eden 16 saçmanın çıkarılamadığı ve vücudunda kalacağı öğrenildi. Yoldan geçerken yaralanan Zafer Şahin'in de tedavisinin ardından taburcu olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden, Recep Atabay ve Hüseyin Akarca tutuklandı. Abdulselam Adıyaman adli kontrolle, diğer 9 kişide savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA