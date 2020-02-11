Karaman otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandı
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Karaman otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandı

Otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandıKARAMAN'da park halindeki otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet T. (20), tutuklandı.

11.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:32
Karaman otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandı

Otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandı

'da park halindeki otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet T. (20), tutuklandı.

Karaman'da özellikle Doğu Kışla bölgesinde otomobillerden teyp ve para ve çeşitli eşyaların çalınması üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgede yapılan araştırmada, şüphelinin Mehmet T. olduğunu belirledi. Mehmet T., dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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: Karaman otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandı
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