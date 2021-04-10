KARAMAN OTOMOBİLİYLE 15 METRELİK İSTİNAF DUVARINDAN UÇAN HEMŞİRE, YAŞAMINI YİTİRDİ
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KARAMAN OTOMOBİLİYLE 15 METRELİK İSTİNAF DUVARINDAN UÇAN HEMŞİRE, YAŞAMINI YİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, yol yapım çalışması süren ve kapalı olması için yeterli önlemin alınmadığı öne sürülen mıcırlı yolda kontrolden çıkarak, yaklaşık 15 metrelik istinaf duvarından uçan, ardından bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hemşire Seycan Alan (26), yaşamını yitirdi.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, yol yapım çalışması süren ve kapalı olması için yeterli önlemin alınmadığı öne sürülen mıcırlı yolda kontrolden çıkarak, yaklaşık 15 metrelik istinaf duvarından uçan, ardından bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hemşire Seycan Alan (26), yaşamını yitirdi. Yaklaşık 1.5 ay önce nikah yapıp, eş durumundan Ermenek'e atanan genç hemşirenin, eşi Uzman Çavuş Mahmut Alan ile Ramazan Bayramı'ndan sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Hemşire Alan'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kocaeli'ne gönderildi.

Kaza, dün saat 16.20 sıralarında Ermenek ilçesi Seyran Mahallesi'nde yapım çalışması devam eden ve iddiaya göre, kapalı olması için yeterli önlem alınmadığından çevredekiler tarafından kullanılan yolda meydana geldi. Ermenek Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Seycan Alan, mesai bitiminde 41 GP 401 plakalı otomobiliyle evine gitmek için yola çıktı. Alan, yönetimindeki otomobil, mıcırlı yolda kontrolden çıkıp, istinaf duvarından uçtu. Yaklaşık 15 metre yükseklikten uçup, evin duvarına çarpıp, ters dönen otomobilin altında kalan Alan, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Alan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çalıştığı Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk tedavisinin ardından ambulansla Konya'ya sevk edilen Alan, yolda tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Alan'ın cansız bedeni yeniden görev yaptığı hastaneye getirilip morga kondu. Yapılan otopsinin ardından da defnedilmek üzere memleketi Kocaeli'ne gönderildi.

RAMAZAN BAYRAMINDAN SONRA DÜĞÜN YAPACAKTI

Yaklaşık 1.5 ay önce nikah yapıp, eş durumundan Ermenek'e atanan genç hemşirenin, eşi Uzman Çavuş Mahmut Alan ile Ramazan Bayramı'ndan sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

KARAMAN OTOMOBİLİYLE 15 METRELİK İSTİNAF DUVARINDAN UÇAN HEMŞİRE, YAŞAMINI YİTİRDİ
KARAMAN OTOMOBİLİYLE 15 METRELİK İSTİNAF DUVARINDAN UÇAN HEMŞİRE, YAŞAMINI YİTİRDİ
KARAMAN OTOMOBİLİYLE 15 METRELİK İSTİNAF DUVARINDAN UÇAN HEMŞİRE, YAŞAMINI YİTİRDİ
KARAMAN OTOMOBİLİYLE 15 METRELİK İSTİNAF DUVARINDAN UÇAN HEMŞİRE, YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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