Karaman Otomobil Bariyerlere Saplanmasa, 800 Metrelik Uçuruma Yuvarlanacaktı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere ok gibi saplanması sonucu sürücü Ersin Koz yaralandı.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere ok gibi saplanması sonucu sürücü Ersin Koz yaralandı. Sürücünün omuz ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşurken, otomobilin bariyerlere saplanmaması durumunda 800 metrelik uçuruma yuvarlanacağı belirtildi. Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Ermenek- Güneyyurt yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Ersin Koz yönetimindeki 06 GYM 04 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere saplandı. Kazada omzunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan sürücü Koz, yaralandı. Koz, çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilin bariyerlere saplanmaması durumunda 800 metrelik uçuruma yuvarlanacağı belirtildi.
Kaynak: DHA