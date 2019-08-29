Karaman OSB'de alt ve üstyapı çalışmaları

29.08.2019 10:32

Karaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın, kentte alt ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Boynukalın, yaptığı yazılı açıklamada, genişleme alanında altyapısı eksik tüm parsellerin altyapı çalışmalarına başladıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Tüm bölgede kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik, telekomünikasyon ve yol aydınlatmaları dahil olmak üzere çalışmalar başlatılmıştır. 6 bin metre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı, 3 bin 700 metre içme suyu hattı, 13 bin metre elektrik altyapı çalışması, 6 kilometre yolun aydınlatma çalışmaları, 3 bin 700 metrede telekomünikasyon altyapı çalışmaları bölgemiz tarafından yapılacaktır. Önümüzdeki bir yıl içerisin bölgemizde muhtelif alanlara değişik cinslerde 20 bin ağaç ve 20 bin lavanta çiçeği dikerek örnek bir çalışma yapacağız. Yine bu yıl içerisinde bölgemizde ağaçlandırma yaptığımız alanlara 500 adet kuş yuvası asarak farklı bir proje gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA