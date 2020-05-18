Karaman OSB Başkanı Boynukalın'ın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
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Karaman OSB Başkanı Boynukalın'ın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Karaman Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Karaman OSB Başkanı Boynukalın'ın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
18.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:52

Karaman Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Boynukalın mesajında bizler için büyük öneme sahip olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramın'nı bu sene buruk kutladıklarını belirtti.

19 Mayıs'ın Türk Milleti açısından devletimizin doğuşunun başlangıcı olan bir gün olduğunu ve milletimiz için çok büyük anlam ve öneme sahip olduğunu ifade eden Boynukalın, şunları kaydetti:

" Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Samsun'dan başlayarak bütün ülkeye ve insanlarımıza yansıyan kutlu bir mücadelenin meşalesini yakmıştır. Başlatılan milli mücadelede, milletimiz canı pahasına düşmanla mücadele ederek bağımsızlığını kazanmıştır. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin de en büyük göstergesidir. Bu düşünceler kapsamında bütün gençlerimizin bayramını kutluyor, gazilerimizi ve şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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