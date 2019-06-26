KARAMAN Omzundan vuruldu, havalandırma boşluğunda bulundu

Omzundan vuruldu, havalandırma boşluğunda bulundu

Karaman'da, gazinoda husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan Bektaş S. (22), yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri tarafından havalandırma boşluğunda bulunan Bektaş S., tedaviye alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden Muhammet T. (22) ifadesinde, Kaçmaya çalışan Bektaş'ın arkasından rastgele ateş açtım. Bektaş, gazinonun penceresinden diğer binanın çatısına atlamak isterken, havalandırma boşluğuna düştü dedi.

Olay, dün gece yarısı Külhan Mahallesi Yeni Minare Caddesi'ndeki binanın 4'üncü katında bulunan gazinoda meydana geldi. Bektaş S. gazinoda husumetli olduğu Muhammet T. ve arkadaşı Fuat K. (21) ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla bir el ateş açıldı. Silah sesi üzerine gazinoda bulunan az sayıda çalışan ve müşteriler sağa sola kaçışıp, gizlendi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polisin gazinoda yaptığı araştırmada, Bektaş Ş., havalandırma boşluğunda hareketsiz bulundu. Tabancayla omzundan yaralandığı saptanan Bektaş S., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bektaş S.'nin vücudunda kırıklar olduğu belirlendi.

KAÇARKEN DÜŞTÜĞÜ İDDİASI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muhammet T. ve olaya karıştığı öne sürülen Fuat K.'yi gözaltına aldı. Muhammet T. ilk ifadesinde, Tartışma sırasında Bektaş'ın üzerindeki tabanca yere düştü. Ben de düşen tabancayı aldım. Kaçmaya çalışan Bektaş'ın arkasından rastgele ateş açtım. Bektaş, gazinonun penceresinden diğer binanın çatısına atlamak isterken, havalandırma boşluğuna düştü dedi.

İki şüpheli, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

ATILDI MI, DÜŞTÜ MÜ

Polis ekipleri, Bektaş S.'nin havalandırma boşluğuna mı düştüğü, yoksa silahla vurulmasının ardından atılıp atılmadığının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA