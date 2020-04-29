Karaman MÜSİAD'dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek Karaman Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şube Başkanı İbrahim Taşbaş, ramazan ayının ilk cuma namazı hutbesindeki ifadeleri nedeniyle bazı çevrelerce tepki gösterilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Karaman Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şube Başkanı İbrahim Taşbaş, ramazan ayının ilk cuma namazı hutbesindeki ifadeleri nedeniyle bazı çevrelerce tepki gösterilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Taşbaş, yaptığı yazılı açıklamada, İslam'ın, çağlar öncesinden seslenen tarihe gömülmüş bir ses değil, aksine evrensel değerleriyle çağa seslenen ve tarihe yön veren bir din olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Cuma Hutbesi sırasında, tamamıyla İslam ve Kur'an-ı Kerim'i temel alarak ifade ettiği sözlerin, bir takım odaklarca kamuoyunda farklı bir algı oluşturma çabasıyla, art niyetli olarak farklı bir eksene çekilmeye çalışıldığını ifade eden Taşbaş, şunları kaydetti:

"Sayın Erbaş'ın, devlet ve millet nezdinde sahip olduğu itibarı sarsmaya ve toplumda fikri karmaşaya yol açmaya yönelik olduğu aşikar söz konusu söylem ve çabalar, yine milletimiz tarafından boşa çıkarılmaktadır. Bilinmelidir ki İslam neyi haram kıldı ise onda kötülük ve insana zarar, helal kıldığı şeylerde ise temizlik ve insana fayda vardır diyen Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız yalnız değildir. Bu konuda en yetkili kişi olarak Sayın Erbaş'ın, Müslümanlara ve aslında tüm insanlığa yönelik olarak yaptığı açıklamayı destekliyor, karşı duruş sergileyerek, mesnetsiz şekilde toplumda infial oluşturma çabasında olan kişi, kurum ve kuruluşları kınıyoruz. Biz Karaman MÜSİAD olarak, Müslümanları erdemli bir mücadeleye çağıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı desteklediğimizi belirtmek istiyoruz."

Kaynak: AA