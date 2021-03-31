Karaman Muhtarlar Derneği yeni yönetiminden Vali Işık'a ziyaret
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Karaman Muhtarlar Derneği yeni yönetiminden Vali Işık'a ziyaret

Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Karaman Muhtarlar Derneği yeni yönetiminden Vali Işık'a ziyaret

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 3. Dönem Türkiye Muhtarlar Derneği Karaman Şubesi Başkanlığına seçilen Ali Öngay ve yeni yönetim kurulunu makamında kabul etti.

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Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 3. Dönem Türkiye Muhtarlar Derneği Karaman Şubesi Başkanlığına seçilen Ali Öngay ve yeni yönetim kurulunu makamında kabul etti.

Öngay, yeni yönetimini Vali Işık'a tanıtarak, derneğin hedefleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette, yeni yönetime "hayırlı olsun" temennisinde bulunan Vali Işık, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, Öngay ile yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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