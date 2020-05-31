KARAMAN Motosiklet yürüyüş yapan kadınlara çarptı: 5 yaralı
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KARAMAN Motosiklet yürüyüş yapan kadınlara çarptı: 5 yaralı

Motosiklet yürüyüş yapan kadınlara çarptı: 5 yaralıKARAMAN'ın Ermenek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet yolun kenarında yürüyüş yapan 4 kadına çarptı.

31.05.2020 20:46 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:50

Motosiklet yürüyüş yapan kadınlara çarptı: 5 yaralı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet yolun kenarında yürüyüş yapan 4 kadına çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Onur K. ile birlikte 4 kadın ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 17.50 sıralarında Meydan Mahallesi Yassıkaya mevkiinde meydana geldi. Onur K. yönetimindeki 70 E 802 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolden çıkıp yolun kenarında yürüyüş yapan 4 kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 kadın ile sürücü Onur K., şarampole savruldu. Kazada yaralanan Onur K. ile Haife E., Nazan B, Solmaz E., ismin öğrenilemeyen bir kadın ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

KARAMAN Motosiklet yürüyüş yapan kadınlara çarptı: 5 yaralı

Kaynak: DHA

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