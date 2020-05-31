KARAMAN Motosiklet yürüyüş yapan kadınlara çarptı: 5 yaralı Motosiklet yürüyüş yapan kadınlara çarptı: 5 yaralıKARAMAN'ın Ermenek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet yolun kenarında yürüyüş yapan 4 kadına çarptı.

Motosiklet yürüyüş yapan kadınlara çarptı: 5 yaralı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet yolun kenarında yürüyüş yapan 4 kadına çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Onur K. ile birlikte 4 kadın ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 17.50 sıralarında Meydan Mahallesi Yassıkaya mevkiinde meydana geldi. Onur K. yönetimindeki 70 E 802 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolden çıkıp yolun kenarında yürüyüş yapan 4 kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 kadın ile sürücü Onur K., şarampole savruldu. Kazada yaralanan Onur K. ile Haife E., Nazan B, Solmaz E., ismin öğrenilemeyen bir kadın ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA