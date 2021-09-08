Karaman Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, okulları ziyaret etti
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Karaman Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, okulları ziyaret etti

Karaman Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, okulları ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Sabiha Gökçen Ortaokulu ve Fatih Eğitim Çalışanları İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Sabiha Gökçen Ortaokulu ve Fatih Eğitim Çalışanları İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Çalışkan, ilk olarak Sabiha Gökçen Ortaokulunu ziyaret ederek sınıfları gezdi. Çalışkan, yaptığı konuşmada, okulların öğrencilerin cıvıltısıyla eğitim yuvalarına dönüştüğünün altını çizerek idarecisinden öğretmenine kadar herkesin öğrencileri özlediğini dile getirdi.

Çalışkan, "Eğitim kurumlarımızın varlığı sizlerin bu sıralarda olmanıza bağlı. Tüm samimiyetimle belirteyim ki bizler sizlerle yüz yüze eğitimi çok özledik. Öğretmenleriniz, gözlerinizin içine bakarak ders işlemeyi çok özledi. Siz olmadığınızda okullar boş ve anlamsız binalara dönüşüyor. Şunu unutmayın okullarımız sizlerle güzel." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan daha sonra Fatih Eğitim Çalışanları İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, Okul Müdürü Fatih Çelik'ten yeni eğitim öğretim yılında yapılan hazırlıklarla ilgili bilgiler aldı.

Karaman Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, okulları ziyaret etti
Karaman Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, okulları ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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