Karaman-Mersin kara yolunda kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
AA, Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman-Mersin kara yolunda ulaşım, kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor.
Karaman- Mersin kara yolunda ulaşım, kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor.
İç Anadolu ile Akdeniz bölgesini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde, kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.
Kent çıkışındaki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, Mersin yönüne gidecek kış lastiği olmayan araçlara zincir taktırıyor.
Çekici türü araçlar ise kent girişindeki akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor.
Karayolları ekipleri Karaman-Mersin kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
AA / Mehmet Çetin - Güncel