Karaman-Mersin kara yolunda kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

KARAMAN (AA) - Karaman- Mersin kara yolunda ulaşım, kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor.

İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

Kent çıkışındaki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, Mersin yönüne gidecek kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermeyerek zincir taktırıyor.

Çekici türü araçlar ise kent girişindeki akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor.

Karayolları ekipleri de Karaman-Mersin kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.