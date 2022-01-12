Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede - Haberler
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Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi.

KARAMAN (AA) - Karaman merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelilerden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye getirildi.

Karaman, Adana ve Mersin'de, uyuşturucu sattığı iddia edilen şebekeye yönelik dün 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede

Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede

Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede

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