Karaman Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
Karaman merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Tokat'ta görevli bir astsubay gözaltına alındı.
Karaman merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Tokat'ta görevli bir astsubay gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği tespit edilen, Turhal ilçesinde konuşlu Nevşehir Komando Taburu'nda görevli astsubay S.Ş, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince evinde gözaltına alındı.
S.Ş, Karaman'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.