Karaman merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

17.09.2019 17:50

Karaman merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, öğretmen olarak görev yapmakta iken meslekten ihraç edilen 8 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretmenlik yapmaktayken önceki tarihlerde çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle meslekten ihraç edilen 8 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karaman merkezli İstanbul, Konya ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İHA