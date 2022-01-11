Son dakika haber... KARAMAN MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 17 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika haber... KARAMAN MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 17 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre KARAMAN merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KARAMAN (DHA) - KARAMAN merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı verilen 19 kişiden, 1'i kadın 17'si gözaltına alındı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente Mersin ve Adana'dan uyuşturucu getirip, piyasaya süren şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon talimatı verdi. Operasyonlar, Karaman merkezli 3 ilde sabaha karşı düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve silahlara el koyuldu. 1'i kadın 17 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Son dakika haber... KARAMAN MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 17 GÖZALTI

Son dakika haber... KARAMAN MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 17 GÖZALTI

Son dakika haber... KARAMAN MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 17 GÖZALTI

Son dakika haber... KARAMAN MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 17 GÖZALTI

Son dakika haber... KARAMAN MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 17 GÖZALTI

Son dakika haber... KARAMAN MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 17 GÖZALTI

Son dakika haber... KARAMAN MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 17 GÖZALTI

Son dakika haber... KARAMAN MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 17 GÖZALTI

Son dakika haber... KARAMAN MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 17 GÖZALTI

Son dakika haber... KARAMAN MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 17 GÖZALTI

Son dakika haber... KARAMAN MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 17 GÖZALTI

Son dakika haber... KARAMAN MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 17 GÖZALTI

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